Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,63 EUR ab.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 11,63 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,54 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.148 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,89 EUR erreichte der Titel am 01.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 16,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 34,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 17,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Nordex-Aktie.

