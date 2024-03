Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 11,52 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,52 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,48 EUR nach. Bei 11,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 143.059 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 01.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 33,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,50 EUR an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,016 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

