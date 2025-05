Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nordex

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 17,16 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 17,16 EUR ab. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 17,14 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,47 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.590 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 18,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,88 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 38,93 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,011 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,20 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,680 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

