Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 12,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 12,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 13,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.297 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Gewinne von 21,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,23 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,92 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,30 EUR für die Nordex-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,888 EUR je Nordex-Aktie stehen.

