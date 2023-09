Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,72 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,72 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 11,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.728 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. 33,42 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 61,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.259,65 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie.

