Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,55 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 11,55 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,52 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.098 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 35,32 Prozent zulegen. Bei 7,23 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,891 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

