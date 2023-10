Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 9,56 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 9,56 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 9,50 EUR. Mit einem Wert von 9,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.419 Nordex-Aktien.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 63,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 15,48 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,955 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

