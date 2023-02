Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Nordex-Aktie musste um 04:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 14,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 14,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.789 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 17,38 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 106,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,23 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nordex am 28.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com