Nordex Aktie News: Nordex gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 16,53 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 16,53 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 16,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 321.496 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 17,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 57,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,016 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,65 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.03.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,677 EUR je Aktie belaufen.

