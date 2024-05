Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,39 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,39 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 14,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.565 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 8,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit einem Kursverlust von 40,13 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nordex.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,052 EUR je Nordex-Aktie.

