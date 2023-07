Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 12,80 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,80 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,69 EUR. Mit einem Wert von 12,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.399 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,23 EUR). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 76,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,30 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,888 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

