Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,95 EUR. Bei 12,02 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 108.555 Aktien.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Umsatz wurde auf 1.259,65 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Am 12.11.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag in Rot