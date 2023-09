Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag gefragt

Nordex im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 12,08 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,14 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 273.487 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 29,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 40,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie.

