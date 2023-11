Nordex Aktie News: Nordex steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 10,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 10,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,59 EUR. Bei 10,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.356 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Mit einem Zuwachs von 48,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,33 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,00 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.488,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.488,00 EUR.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,110 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: So bewegt sich der TecDAX am Freitagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels