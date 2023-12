Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 9,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 9,77 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 9,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 273.980 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,00 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.488,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,103 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verloren