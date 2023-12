Nordex Aktie News: Nordex verliert am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 9,90 EUR ab.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 9,90 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,90 EUR nach. Mit einem Wert von 9,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 10.463 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,33 EUR am 20.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 5,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,00 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 EUR je Nordex-Aktie stehen.

