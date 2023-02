Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit Aufschlag

Um 12:04 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 14,42 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 85.258 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 17,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 17,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (6,97 EUR). Abschläge von 106,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 20,23 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.488,00 EUR im Vergleich zu 1.259,65 EUR im Vorjahresquartal.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

