Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 10,18 EUR. Bei 10,20 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.660 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,61 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 15,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -1,260 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Nachmittag im Minus