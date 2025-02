Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag höher

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 11,73 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 11,73 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 11,84 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.045 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 25,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,21 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 27,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 17,78 EUR.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,047 EUR in den Büchern stehen haben wird.

