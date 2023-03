Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

Um 11:45 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 13,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 13,68 EUR. Bei 13,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 150.339 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,23 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 26.03.2024.

Redaktion finanzen.net

