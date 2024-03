Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 11,69 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 11,69 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,76 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 157.890 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.04.2023 bei 13,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,78 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 26,30 Prozent sinken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Nordex dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Nordex-Aktie.

