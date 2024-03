Aktie im Blick

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen

21.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 11,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 11,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,61 EUR. Bisher wurden heute 3.233 Nordex-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 13,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2023). Gewinne von 19,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,50 EUR. Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025. Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne Schwacher Handel: TecDAX liegt nachmittags im Minus

