Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 1,0 Prozent auf 10,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 10,69 EUR. Mit einem Wert von 10,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.237 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 46,28 Prozent Luft nach oben. Am 07.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 34,80 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,45 EUR an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.259,65 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 14.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,908 EUR je Aktie ausweisen dürften.

