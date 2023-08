Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nordex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,77 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,77 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 10,60 EUR. Bei 10,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 162.042 Stück.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 45,19 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.259,65 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,912 EUR je Nordex-Aktie stehen.

