Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,79 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 11,79 EUR. Bei 11,71 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,75 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.757 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex im Plus: Nordex erhält Großauftrag aus Spanien

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester