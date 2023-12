Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,78 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 9,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.417 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,85 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,33 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 4,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,00 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,109 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel: TecDAX startet im Plus