Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 9,68 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 9,68 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 9,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,74 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 41.996 Aktien.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 61,40 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 9,33 EUR. Abschläge von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,00 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.488,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.488,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -1,109 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

