Nordex Aktie News: Nordex fällt am Mittwochmittag

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,7 Prozent auf 13,14 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,04 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,36 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 153.108 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,33 EUR erreichte der Titel am 08.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Mit Abgaben von 88,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,23 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.259,65 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 26.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie mit deutlichen Verlusten: Abriss von vier Windrädern hat begonnen

Nordex-Aktie profitiert: Nordex erhält in Deutschland Auftrag über 50 MW

Nordex-Aktie springt dennoch an: Nordex verzeichnet unerwartet hohen operativen Verlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com