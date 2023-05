Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,48 EUR

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 11,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.734 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Mit Abgaben von 39,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,55 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.259,65 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nordex am 14.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,844 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Nordex-Aktie schließt höher: Nordex bestätigt nach Umsatzwachstum die Prognose - Verlust aber ausgeweitet

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie in Grün: Nordex zieht Auftrag aus Litauen an Land

