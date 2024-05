Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,14 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 14,14 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,12 EUR. Bei 14,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.952 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 10,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Abschläge von 39,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,071 EUR je Nordex-Aktie.

