Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 14,26 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,26 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,28 EUR an. Bei 14,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.688 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 10,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 39,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste