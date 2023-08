Nordex Aktie News: Nordex zieht am Dienstagmittag an

So entwickelt sich Nordex

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 11,11 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 11,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 11,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.796 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 40,75 Prozent Luft nach oben. Bei 7,23 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 53,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Aktie aus.



