Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 11,68 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 11,68 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.272 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR ausweisen wird.

