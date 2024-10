Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 13,35 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 13,35 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,23 EUR. Bei 13,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 83.988 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,37 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,082 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

