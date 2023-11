Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 10,08 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 10,00 EUR. Mit einem Wert von 10,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 357.678 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gewinne von 55,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Mit Abgaben von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,00 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.488,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 26.03.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR einfahren.

