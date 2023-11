Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 10,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nordex legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 10,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 10,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.129 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 34,96 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 9,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.488,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 EUR je Nordex-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Freundlicher Handel: Gewinne im TecDAX

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verloren