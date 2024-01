Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Nachmittag kräftig

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,1 Prozent auf 9,61 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 9,61 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 9,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 955.942 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,64 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,50 EUR aus.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,254 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

