Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag im Plus

Kurs der Nordex

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,56 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 11,56 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 11,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.595 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 36,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,02 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,047 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen