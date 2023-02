Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag freundlich

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 14,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 275.874 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 06.07.2022. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 108,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,23 EUR an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.259,65 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.03.2024 dürfte Nordex die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Commerzbank-Aktie dürfte nach DAX-Abschied von Linde bald in erste deutsche Börsenliga nachrücken

Nordex-Aktie gewinnt: Kapitalstruktur soll gestärkt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com