Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Vormittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 14,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,18 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 22.244 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 18,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 06.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 103,19 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,23 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

