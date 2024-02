Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,65 EUR. Zuletzt wechselten 253.539 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 39,58 Prozent niedriger. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 15,50 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,260 EUR je Nordex-Aktie stehen.

