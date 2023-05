Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,50 EUR

Um 11:46 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,47 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 11,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.890 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 36,27 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nordex.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

