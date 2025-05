Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 17,26 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 17,26 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 17,26 EUR. Bei 17,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.810 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,34 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 64,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,20 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,680 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

