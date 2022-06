Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Nordex-Aktie musste um 23.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 8,66 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 8,52 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 637.666 Stück.

Am 01.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 56,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,13 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,39 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 21.06.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 932,98 EUR – das entspricht einem Minus von 25,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Nordex am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 16.08.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,221 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

