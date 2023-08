Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 11,53 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 1,8 Prozent auf 11,53 EUR. Bei 11,72 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 11,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 313.690 Stück.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 37,26 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,67 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.259,65 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.259,65 EUR.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Nordex dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR einfahren.

