Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 15,38 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 15,38 EUR. Bei 15,42 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 146.809 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,98 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,106 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

