Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 9,74 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 9,52 EUR. Bei 9,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 228.399 Nordex-Aktien.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2022 bei 8,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,33 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,955 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

