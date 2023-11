Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 10,01 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,01 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 9,96 EUR. Bei 10,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 94.219 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 56,22 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 9,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 7,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,00 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,103 EUR je Nordex-Aktie.

