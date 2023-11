Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 9,90 EUR ab.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,6 Prozent auf 9,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 9,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,09 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 300.815 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,33 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,00 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,103 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

