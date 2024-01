Nordex Aktie News: Nordex steigt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 9,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 9,74 EUR zu. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 9,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 485.407 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Mit Abgaben von 11,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,50 EUR.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nordex.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,254 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne